بالصور.شوفو الطوموبيلة الجديدة لي شْرا الدوزي فكازا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية للفنان المغربي الشاب عبد الحفيظ الدوزي و هو ينزل من سيارته الفارهة .

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية للفنان المغربي الشاب عبد الحفيظ الدوزي و هو ينزل من سيارته الفارهة .

وظهر الدوزي في سيارته الجديدة الصفراء رفقة صديقه اليوم السبت بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.

و تعتبر السيارة التي اشتراها الدوزي ''الفيراري'' من بين أغلى السيارات الفارهة.

و كان الدوزي قد أطلق الأسبوع الماضي كليب أغنيته الجديدة ''الموجة'' التي حققت نجاحا كبيرا و نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.