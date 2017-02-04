بالصور.شوفو الطوموبيلة الجديدة لي شْرا الدوزي فكازا ﻿

شوف تيفي:
توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية للفنان المغربي الشاب عبد الحفيظ الدوزي و هو ينزل من سيارته الفارهة .
وظهر الدوزي في سيارته الجديدة الصفراء رفقة صديقه اليوم السبت بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.
و تعتبر السيارة التي اشتراها الدوزي ''الفيراري'' من بين أغلى السيارات الفارهة.
و كان الدوزي قد أطلق الأسبوع الماضي كليب أغنيته الجديدة ''الموجة'' التي حققت نجاحا كبيرا و نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.
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