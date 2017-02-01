خطير: مغربي يغتصب فتاة بلجيكية بشكل يومي طيلة شهرين في حاوية للقمامة ﻿

قامت السلطات الأمنية البلجيكية باصدار مذكرة بحث في حق شاب من أصل مغربي بعدما تقدمت عائلة فتاة قاصر بشكاية تتهمه فيها باغتصاب ابنتهم بشكل شبه يومي لمدة قاربت الشهرين.

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قامت السلطات الأمنية البلجيكية باصدار مذكرة بحث في حق شاب من أصل مغربي بعدما تقدمت عائلة فتاة قاصر بشكاية تتهمه فيها باغتصاب ابنتهم بشكل شبه يومي لمدة قاربت الشهرين.



واأدت وسائل إعلام بلجيكية أن المتهم حصل على صور عارية للفتاة وقام بتهديها بنشرها على الانترنت إن لم تستسلم لنزواته الجنسية ، وهو ما كان ، حيث كان يدخل الضحية داخل حاوية للنفايات ويقوم باغتصابها ، إلى أن عجزت عن التحمل وقررت إخبار عائلتها بالأمر.



ولايزال البحث جاريا عن المتهم الذي اختفى عن الأنظار فور علمه بتقديم شكاية ضده، حيث تواصل الشرطة البلجيكية تحرياتها وأبحاثها حول المشتبه به الذي فر نحو وجهة غير معلومة.





