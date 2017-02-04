 نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إستنفار بين قيادات حزب المصباح بطنجة بسبب 240 مليون | بوليتيك

إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون

بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان | مجتمع

بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان

يا ربي السلامة..جريمة بشعة ضد الأصول..أب قتل بناتو بعدما تحرش بيهُم و صَورهُم عريانات بالفيديو | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة بشعة ضد الأصول..أب قتل بناتو بعدما تحرش بيهُم و صَورهُم عريانات بالفيديو

نايضة قرقوبي فالحي الحسني والأمن يتدخل | حوادث و حقوق

نايضة ''قرقوبي'' فالحي الحسني والأمن يتدخل

سار للمغاربة من أمريكا: ترامب معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه.. | بوليتيك

سار للمغاربة من أمريكا: ''ترامب'' معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه..

بالصورة: مؤلم.. صياد يموت بطريقة غريبة عند اصطياده لخنزير بري بتاونات | حوادث و حقوق

بالصورة: مؤلم.. صياد يموت بطريقة غريبة عند اصطياده لخنزير بري بتاونات

دوزيم تستعد لبث النسخة الثالثة من برنامج لحبيبة أمي بعد نسختين ناجحتين | صحافة

''دوزيم '' تستعد لبث النسخة الثالثة من برنامج ''لحبيبة أمي'' بعد نسختين ناجحتين

بن كيران..وبالفيديو ..ولدي سيقدم الدروس ب 30 درهم للساعة ولم يحصل على وظيفة | بوليتيك

بن كيران..وبالفيديو ..ولدي سيقدم الدروس ب 30 درهم للساعة ولم يحصل على وظيفة

فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون... | بوليتيك

فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون...

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 21:22 نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري موزاكي عبد الرزاق بأكادير | بوليتيك
نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير
شارك المئات من المواطنين والسياسيين والنقابيين، عشية اليوم السبت، في جنازة مهيبة، لتوديع القيادي اليساري والحقوقي والجمعوي المعروف بمدينة أكادير عبد الرزاق موزاكي، الذي توفي يوم أمس الجمعة بشكل

شوف تيفي

شارك المئات من المواطنين والسياسيين والنقابيين، عشية اليوم السبت، في جنازة مهيبة، لتوديع القيادي اليساري والحقوقي والجمعوي المعروف بمدينة أكادير عبد الرزاق موزاكي، الذي توفي يوم أمس الجمعة بشكل مفاجئ بمدينة إنزكان.

وكان الراحل ''عبد الرزاق موزاكي'' المتصرف في قطاع المالية بالمدينة، معروف لدى سكان المنطقة بمشاركته المكثفة في الإحتجاجات العمالية، وتطوعه الدائم مع المبادرات الجمعوية التي تستهدف الساكنة المعوزة بأكادير .

وحضرت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب الموكب الجنائزي وعلامات الحزن بادية على محياها، حيث تجمعت جماهير غفيرة من المواطنين أمام المسجد نحو متواه الأخير بمقبرة الشهداء بحي بنسركاو.

وشغل رحيل عبد الرزاق موزاكي صفحات التواصل الإجتماعي، بمدينة أكادير والنواحي، حيث حضرت جميع الإطارات التي كان منخرطا في صفوفها، سواء السياسية ككاتب محلي لمكتب فرع حزب الإشتراكي الموحد بأكادير، و حقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نقابية كقيادي في النقابة الوطنية للمالية والهيئة الوطنية للمتصرفين.

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

النقابةموزاكي الجنازة المواطنين الإحتجاجات الوفاة أكادير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إستنفار بين قيادات حزب المصباح بطنجة بسبب 240 مليون | بوليتيك

إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون

سار للمغاربة من أمريكا: ترامب معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه.. | بوليتيك

سار للمغاربة من أمريكا: ''ترامب'' معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه..

بن كيران..وبالفيديو ..ولدي سيقدم الدروس ب 30 درهم للساعة ولم يحصل على وظيفة | بوليتيك

بن كيران..وبالفيديو ..ولدي سيقدم الدروس ب 30 درهم للساعة ولم يحصل على وظيفة

فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون... | بوليتيك

فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون...

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

على طريقة مول البندير.. فيديو كليب بطريقة فاسية لــمحمد الوالي بعنوان لمعفر | زووم
منذ 14 دقيقة

على طريقة مول البندير.. فيديو كليب بطريقة فاسية لــ''محمد الوالي بعنوان لمعفر''

لشكر لشوف تيفي..نحضر لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي ابتداء من ماي المقبل | خارج البلاطو

لشكر لشوف تيفي..نحضر لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي ابتداء من ماي المقبل

صادم و بالفيديو..شابة فرنسية تكشف كيف انضمت لتنظيم الدولة الاسلامية عبر الفايبسبوك و حقائق مثيرة عن لحظة تفجيرها عبوة ناسفة‎ | زووم

صادم و بالفيديو..شابة فرنسية تكشف كيف انضمت لتنظيم الدولة الاسلامية عبر الفايبسبوك و حقائق مثيرة عن لحظة تفجيرها عبوة ناسفة‎

حقائق جديدة يرويها شاهد على أحداث شغب بعض المحسوبين على الجماهير الرجاوية فكازا | خارج البلاطو

حقائق جديدة يرويها شاهد على أحداث شغب بعض المحسوبين على الجماهير الرجاوية فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري موزاكي عبد الرزاق بأكادير | بوليتيك
منذ 59 ثانية

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير

إستنفار بين قيادات حزب المصباح بطنجة بسبب 240 مليون | بوليتيك

إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون

بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان | مجتمع

بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان

يا ربي السلامة..جريمة بشعة ضد الأصول..أب قتل بناتو بعدما تحرش بيهُم و صَورهُم عريانات بالفيديو | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة بشعة ضد الأصول..أب قتل بناتو بعدما تحرش بيهُم و صَورهُم عريانات بالفيديو

﻿ ﻿
أمس 17:40 GMT

عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.