نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير ﻿

شارك المئات من المواطنين والسياسيين والنقابيين، عشية اليوم السبت، في جنازة مهيبة، لتوديع القيادي اليساري والحقوقي والجمعوي المعروف بمدينة أكادير عبد الرزاق موزاكي، الذي توفي يوم أمس الجمعة بشكل

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شارك المئات من المواطنين والسياسيين والنقابيين، عشية اليوم السبت، في جنازة مهيبة، لتوديع القيادي اليساري والحقوقي والجمعوي المعروف بمدينة أكادير عبد الرزاق موزاكي، الذي توفي يوم أمس الجمعة بشكل مفاجئ بمدينة إنزكان.

وكان الراحل ''عبد الرزاق موزاكي'' المتصرف في قطاع المالية بالمدينة، معروف لدى سكان المنطقة بمشاركته المكثفة في الإحتجاجات العمالية، وتطوعه الدائم مع المبادرات الجمعوية التي تستهدف الساكنة المعوزة بأكادير .

وحضرت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب الموكب الجنائزي وعلامات الحزن بادية على محياها، حيث تجمعت جماهير غفيرة من المواطنين أمام المسجد نحو متواه الأخير بمقبرة الشهداء بحي بنسركاو.

وشغل رحيل عبد الرزاق موزاكي صفحات التواصل الإجتماعي، بمدينة أكادير والنواحي، حيث حضرت جميع الإطارات التي كان منخرطا في صفوفها، سواء السياسية ككاتب محلي لمكتب فرع حزب الإشتراكي الموحد بأكادير، و حقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نقابية كقيادي في النقابة الوطنية للمالية والهيئة الوطنية للمتصرفين.



