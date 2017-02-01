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إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 20:57 إستنفار بين قيادات حزب المصباح بطنجة بسبب 240 مليون | بوليتيك
إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون
علمت ''شوف تيفي'' أن هناك إستنفارا كبيرا وسط قيادات ومسؤولي حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة، مباشرة بعد إنتشار خبر دخول والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي على خط موافقة مجلس المدينة، منح

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن هناك إستنفارا كبيرا وسط قيادات ومسؤولي حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة، مباشرة بعد إنتشار خبر دخول والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي على خط موافقة مجلس المدينة، منح جمعية حديثة العهد مبلغ 240 مليون سنتيم.

وقالت مصادر مطلعة، أن الوالي محمد اليعقوبي أمر بفتح تحقيق عاجل في منح جمعية ''أحمد بوكماخ'' لمبلغ 240 مليون سنتيم، خاصة وأن مستشارين بمجلس جماعة طنجة نفوا موافقتهم على منح الجمعية الحديثة العهد هذا المبلغ الكبير، في حين هناك جمعيات مدنية لم تستفد من أي منحة من الجماعة.

وأضافت ذات المصادر، أن مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس طنجة هم من وافقوا على إتفاقية تمتد لمدة ثلاث سنوات، بضخ مبلغ 240 مليون سنتيم، حيث أن إتفاقية الجماعة مع الجمعية المسماة ''أحمد بوكماخ'' تمت الموافقة عليها مساء الخميس الماضي.

وأوردت ذات المصادر، أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بطنجة، يحاولون إيجاد صيغة تبعد الشبهات عنهم بعد فتح الوالي اليعقوبي للتحقيق، حيث تفيذ آخر المعطيات القادمة من مدينة البوغاز، أن رئيس جماعة طنجة، أكد لمسؤولي التنظيم الحزبي الذين إستفسروه عن الواقعة، فأكد لهم أن الموضوع تم بطريقة قانونية.

هذا، وتنصل العديد من أعضاء المجلس الجماعي لطنجة من الإتفاقية معتبرينها، محاباة لشخصيات مقربة ومحسوبة على حزب المصباح، وأن نتائج التحقيق ستكشف عن معطيات جديدة، وستزيل الغموض والسرية المحيطة بالعملية، وسط تخوفات من قياديي حزب العدالة والتنمية بطنجة.


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الوالي المصباح المسؤولين التحقيق المجلس الجماعة طنجة شوف تيفي

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