بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان ﻿

احتج عدد من سكان مدينة الناظور بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني صباح اليوم السبت بساحة التحرير ''حمان الفطواكي'' المعروفة بالمدينة مطالبين بحقهم المشروع والعادل في التطبيب والاستشفاء من مرض

شوف تيفي: الفطواكي عبد القادر





احتج عدد من سكان مدينة الناظور بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني صباح اليوم السبت بساحة التحرير ''حمان الفطواكي'' المعروفة بالمدينة مطالبين بحقهم المشروع والعادل في التطبيب والاستشفاء من مرض السرطان.



وذكرت مصادر موثوقة لقناة ''شوف تيفي'' أن المتظاهرين طالبوا من خلال لافتات تم رفعها خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، بتشييد مركز مستشفى ''اونكولوجي'' لعلاج أمراض السرطان بالمدينة قصد تخفيف ضغط التنقل على المواطنين الناظوريين المصابين بهذا الورم الخبيث و الذين يضطرون للتنقل الى فاس أو الرباط قصد تلقي العلاجات في ظل معاناة السفر و ثقل المصاريف...



حري بالذكر أن مرض السرطان ينتشر بشكل كبير بالريف المغربي , بسبب مخلفات الاستعمار اﻹسباني الذي لوث سماء الريف بالمواد الكيماوية الفتاكة خلال حرب الريف مع اﻹسبان .

