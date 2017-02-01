يا ربي السلامة..جريمة بشعة ضد الأصول..أب قتل بناتو بعدما تحرش بيهُم و صَورهُم عريانات بالفيديو ﻿

جريمة بشعة و مؤلمة تلك التي ارتكبها أب مصري لشابتين سنة 2008 بولاية تكساس الأمريكية،نشرت فصولها اليوم السبت صحيفة الديلي ميل البريطانية،بعدما خرجت والدتهما بتصريحات قوية تكذب الرواية الأولى للأب

شوف تيفي:

جريمة بشعة و مؤلمة تلك التي ارتكبها أب مصري لشابتين سنة 2008 بولاية تكساس الأمريكية،نشرت فصولها اليوم السبت صحيفة الديلي ميل البريطانية،بعدما خرجت والدتهما بتصريحات قوية تكذب الرواية الأولى للأب

ونشر الموقع البريطاني، فيديو للشابتين سارة وأمينة التين قتلتا على يد والدهما المصري ياسر عبد السيد في تكساس حيث ظهر الوالد في الفيديو، وهو يتغزّل ويصوّر جسد بناته، أثناء نومهما، إضافةَ الى التلفّظ بكلمات نابية

وتعود قضيّة الفتاتين الى الواجهة، بعد انتشار الفيديو، رغم فرار الوالد من عقوبة السجن 9 أعوامٍ، ليصبح اسمه على قوائم الهاربين في مكتب التحقيقات الفيدرالية.

واتّهمت سارة وأمينة، والدهما بالتحرش الجنسي في العام 1998، إلّا أنّهما تراجعتا وادّعيتا أنّهما تكذبان في محاولة منهما للعيش مع جدّتهما خارج تكساس، إلّا أنّ الوالدة أكّدت أنّ هذه التهمة حقيقية.

وأطلق عبد السيد النار 11 مرة على بناته في السيارة أثناء اصطحابهما لتناول الطعام ليلة رأس السنة، بحجّة أنّ لديهما حبيب في المدرسة.