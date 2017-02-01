نايضة ''قرقوبي'' فالحي الحسني والأمن يتدخل ﻿

أفلحت عناصر منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الجمعة في اعتقال اثنين من المشتبه بهما , وهما من ذوي السوابق القضائية، كما ضبطت بحوزتهما 1455 قرص طبي مخدر من نوع ''ريفوتريل''.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أفلحت عناصر منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الجمعة في اعتقال اثنين من المشتبه بهما , وهما من ذوي السوابق القضائية، كما ضبطت بحوزتهما 1455 قرص طبي مخدر من نوع ''ريفوتريل''.



وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن توقيف المشتبه فيهما، أحدهما مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث قضائية، جاء بناء على تحريات مكثفة حول تورطهما في جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن يتم ضبطهما متلبسين بحيازة كمية الأقراص الطبية المخدرة.



وأشار البلاغ أن المشتبه بهما، تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، في وقت لا زالت التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، يضيف البلاغ.





