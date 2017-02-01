سار للمغاربة من أمريكا: ''ترامب'' معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه.. ﻿

المغرب ضمن لائحة البلدان العربية الخمس التي اعتبرها الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' قادرة على التحالف معه مستقبلا، وذلك استنادا لتقرير ألماني نشره موقع '' دويتشه فيله''.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



المغرب ضمن لائحة البلدان العربية الخمس التي اعتبرها الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' قادرة على التحالف معه مستقبلا، وذلك استنادا لتقرير ألماني نشره موقع '' دويتشه فيله''.

وأشار التقرير أن المغرب هو رابع المرشحين لبناء علاقة قوية مع بلاد العام سام بعد السعودية و مصر و الإمارات العربية المتحدة و الأردن , على الرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها ''ترامب'' خلال حملته الانتخابية قبل أن يصحح تصريحاته بسبب سياسة المغرب الناجحة في محاصرة ظاهرة الإرهاب .

ووضع التقرير الألماني السعودية كمرشح أول من أجل تشييد علاقة متينة مع إدارة ''ترامب''، أتبعه بمصر التي رأى التقرير أن بوادر التعاون بينها وبين الإدارة الأمريكية أصبح شبه محسوم بفضل الاتصال الهاتفي بين ''ترامب'' و ''السيسي'' والذي أكد على استمرار الدعم العسكري الأمريكي لمصر، بعد أن علقة في عهد أوباما.

دولة الامارات العربية المتحدة المرشح الثالث ذكر التقرير الألماني أن الرئيس الأمريكي يملك بها عدد من المشاريع الضخمة خصوصا بإمارة أبو ظبي التي يملك بها ملعبين للغولف وحيا سكنيا يتألف من فيلات فاخرة لا زال في طور البناء، هي دولة أخرى تراهن أمريكا عليها لبناء علاقاتها المستقبلية.

التقرير الألماني أشار أن الأردن رابع الدول العربية التي أشار لها البلاغ و السبب زيارة الملك عبدالله الثاني للبيت الأبيض بعد آداء ''ترامب'' اليمين الدستوري.





