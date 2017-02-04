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بالصورة: مؤلم.. صياد يموت بطريقة غريبة عند اصطياده لخنزير بري بتاونات

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 19:22 بالصورة: مؤلم.. صياد يموت بطريقة غريبة عند اصطياده لخنزير بري بتاونات | حوادث و حقوق
بالصورة: مؤلم.. صياد يموت بطريقة غريبة عند اصطياده لخنزير بري بتاونات
لقي رجل مصرعه قبل قليل بشعرة المرج إقليم بن وليد بتاونات وذلك عند مزاولته لهوايته المتمثلة في صيده لخنزير بري.

شوف تيفي

 لقي رجل مصرعه قبل قليل بشعرة المرج إقليم بن وليد بتاونات وذلك عند مزاولته لهوايته المتمثلة في صيده لخنزير بري.

وعلمت شوف تيفي أن الهالك المسمى قيد حياته عبد العالي كرطيط البالغ من العمر 60 سنة لقي حتفه بعد أن أطلق الرصاص على خنزير بري ليسقط الضحية أرضا وذلك إثر سكة قلبية ألمت به.

وفور حدوث الحادث المؤلم، حل بعين المكان رجال الدرك الملكي لمعاينة الحادث ونقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بتاونات لإخضاعه للتشريح الطبي.

  صياد يموت بطريقة غريبة عند اصطياده لخنزير بري بتاونات

 

 

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