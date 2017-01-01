''دوزيم '' تستعد لبث النسخة الثالثة من برنامج ''لحبيبة أمي'' بعد نسختين ناجحتين ﻿

تستعد القناة الثانية ''دوزيم'' لبث الموسم الثالث من البرنامج الاجتماعي والإنساني ''الحبيبة أمي'', بعد نسخة أولى و ثانية ناجحتين حققت خلالهما القناة نسب كبيرة من

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





تستعد القناة الثانية ''دوزيم'' لبث الموسم الثالث من البرنامج الاجتماعي والإنساني ''الحبيبة أمي'', بعد نسخة أولى و ثانية ناجحتين حققت خلالهما القناة نسب كبيرة من

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وذكرت مصادر مقربة من الشركة المنتجة للعمل أن البرنامج يصور حاليا عدد من حلقاته بعد حصوله على موافقة القناة الثانية , كما أن البرنامج سيواصل مسيرته الاجتماعية والرامية الى رصد عدد من النماذج والقصص الإنسانية لأمهات ونسوة مغربيات من قلب دور العجزة والمؤسسات الخيرية و بعض الجمعيات الخيرية و المراكز الاستشفائية و النفسية , تخلت عنهم أسرهم أو تعرضوا لظروف قاسية قذفت بهن الى مصير مؤلم بجروح نفسية صعب أن تندمل.



حري بالذكر أن فكرة واعداد البرنامج هي للمنتج ''أحمد بوعروة'' والسيناريست نجح محمد نجدي ومن إخراج المخرجة جميلة البرجي بن عيسى.