بن كيران..وبالفيديو ..ولدي سيقدم الدروس ب 30 درهم للساعة ولم يحصل على وظيفة ﻿

نفى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين، توظيف إبنه أسامة كأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي



نفى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين، توظيف إبنه أسامة كأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ورد بن كيران على سؤال ''لشوف تيفي'' حول تعيين إبنه أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الخبر المتداول غير صحيح، وأن الحقيقة ولو أنه ''لاعلم له بالواقعة'' يتمثل في تقديم عرض لإبنه من الجامعة لتقديم دروس مقابل ثلاثون درهما للساعة يضيف بن كيران.

وعبر بن كيران عن إنزعاجه من الموضوع الذي أصبح حديث الفايسبوكيين، بعد نفيه حصول إبنه على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهو الموضوع الذي خلق جدلا واسعا على صفحات التواصل الإجتماعي.