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فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون...

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 17:24 فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون... | بوليتيك
فضيحة....إعتقال مسؤول بعد إختلاسه 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون...
كشفت مجموعة ''ساترام مارين المغربية'' التي تضم شركات درابور، و رمال ، و ميد اوسيون عن تلقيها بارتياح عميق خبر اعتقال ''محمد آيت بنعلي'' المسؤول السابق عن فرع المجموعة بالغابون، أول أمس الخميس من طرف

شوف تيفي

كشفت مجموعة ''ساترام مارين المغربية'' التي تضم شركات درابور، و رمال ، و ميد اوسيون عن تلقيها بارتياح عميق خبر اعتقال ''محمد آيت بنعلي'' المسؤول السابق عن فرع المجموعة بالغابون، أول أمس الخميس من طرف السلطات الغابونية في العاصمة ليبروفيل.

وأفاد بيان المجموعة الإقتصادية، أن الشخص الموقوف، شغل بالإضافة إلى مهمته في الغابون منصبا كبيرا في شركة ساترام- مارين المغربية، حيث كان متابعا في ملف درابور رقم 1391/15/2014 أمام المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء و ضمن مجموعة المتهمين الأساسيين الفارين من وجه العدالة و التي اصدرت في حقهم مذكرة اعتقال وطنية و دولية ظلت حبيسة ادراج المحققين دون سبب يعرف و يتعلق الأمر بالإضافة إلى آيت بنعلي بالمتهمين الفارين عبد البار المروازي، و الحسين قانيط و زوجته لبنى سعيد.

وأضافت المجموعة من خلال بيانها، بأنه زيادة على الاتهامات الثقيلة و الخطيرة التي وجهها القضاء الغابوني ( و من ضمنها السطو و تبديد المال العام)، يتابع ''محمد آيت بنعلي'' من طرف العدالة المغربية في حالة فرار من أجل جنح خيانة الأمانة و المشاركة في استعمال بسوء نية أموال الشركة و اعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الإقتصادية لهذه الأخيرة بغية تحقيق أغراض شخصية و تفضيل شركة أخرى له بها مصالح مباشرة و غير مباشرة و المشاركة في مال مشترك بسوء نية طبق للفصول 547، 549 ، 523 و 607 / 365 من القانون الجنائي و 384 من القانون رقم 95/17 المنظم لشركات المساهمة المؤرخ في 17/10/1996.

و أكدت المجموعة، أن ''آيت بنعلي'' متهم أيضا بالتسيير غير المشروع و دون صفة لمجموعة ساترام أوجي سيا (SATRAM-EGCA) التي يملك غالبية أسهمها المرحوم الحسن جاخوخ و العاملة في الغابون و دول افريقية أخرى كما تم اعتقال وزيرين غابونيين وهما ماكلوار نغابيا Magloire NGAMBIA (الإقتصاد و التجهيز) و ايتيان نغوبو Etienne NGOUBOU (البترول) و ثالثهما و هو وزير العدل السابق سيرافان موندونغا Seraphin MOUNDOUNGA و يوجد حاليا في حالة فرار في الديار الأوروبية.
وأوضحت المجموعة، أن اعتقال المتهم محمد آيت بنعلي سيمكن المحققين سواء في الغابون أو المغرب من تقييم حجم الاختلاسات الضخمة التي قام بها و تحديد مدى اتساع دائرتها و التي تفوق 600 مليون درهم في المغرب و أكثر من 150 مليون اورو في الغابون.

و أشادت مجموعة ساترام- مارين و مجموعة ساترام الغابون بمبادرة العدالة الغابونية وتدعو العدالة المغربية، إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات و التعاون المثمر من أجل تفعيل مذكرات الإعتقال الوطنية و الدولية الصادرة في حق محمد آيت بنعلي و من معه منذ فاتح غشت 2014 و تنفيذها في أقرب الآجال و الضرب بيد من حديد على من يحاول عرقلتها، حيث طالبت المجموعة، السلطات القضائية المغربية، إلى التنسيق و التعاون مع العدالة الغابونية لتوفير مناخ آمن للمجموعة، لإعادة الثقة لهما و لحوالي عشرة آلاف (10.000) شخص. إستنادا إلى البلاغ.


 

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المغرب الغابون الإعتقال ايت بن علي الإختلاس المجموعة شوف تيفي

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