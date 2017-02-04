بالصور : صدق أو لا تصدق .. زوجان يبلغان 172 سنة يعقدان قرانهما بهذا البلد ﻿

في قصة أشبه بالخيال عقد زوج استثنائي بالبرازيل يبلغ مجموع عمرهما 172 سنة، أيام قليلة من عيد الحب قرانهما، بعد قصة حب جميلة بحضور أفراد عائلتهما.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





في قصة أشبه بالخيال عقد زوج استثنائي بالبرازيل يبلغ مجموع عمرهما 172 سنة، أيام قليلة من عيد الحب قرانهما، بعد قصة حب جميلة بحضور أفراد عائلتهما.



وكان الزوجان ''ابيريسيدو دياس يعقوب'' 66 سنة و ''فالديريما رودريغز '' 102 قد عقدا قرانهما بعد قصة حب دامت 3 سنوات عندما التقى الزوجان في دار للرعاية، ''بيراسونونغا''، وهي بلدة في ولاية ساو باولو، البرازيل.



وقد شهد حفل الزوجين كل التفاصيل اللازمة والتي تخص كافة أعراس المدينة، حيث أعدت الكراسي للضيوف مع القماش الأبيض، وتبثث البالونات على جدار الحمام وفرش السجاد الأحمر الذي قاد العروسين الى طريق الكراسي، بحضور مئات المدعويين، حيث تم تبادل خواتم الزواج والتقطت الصور التذكارية.



و كان عدد من الأطباء قد رفضوا إقامة هذا العرس الاستثنائي بسبب سنهم وضعف صحتهم , قبل أن يرضخوا لقوة هذا الحب الذي جمع بين قلب هذين الحبيبين.



