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هذا هو الكلام .. بعدما أغتصبها أستاذها طالبة تحصل على تعويض خرافي

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 17:15 هذا هو الكلام .. بعدما أغتصبها أستاذها طالبة تحصل على تعويض خرافي | حوادث و حقوق
هذا هو الكلام .. بعدما أغتصبها أستاذها طالبة تحصل على تعويض خرافي
حصلت طالبة سابقة بجامعة كاليفورنيا في ''سانتا كروز'' على تعويض ضخم مقابل تسوية حبية بعدما كانت قد تعرضت للاغتصاب من طرف أحد أساتذتها عام 2015 خلال حفل التخرج .

شوف تيفي :


حصلت طالبة سابقة بجامعة كاليفورنيا في ''سانتا كروز'' على تعويض ضخم مقابل تسوية حبية بعدما كانت قد تعرضت للاغتصاب من طرف أحد أساتذتها عام 2015 خلال حفل التخرج .

وذكر موقع ''ديلي ميل''، أن مساعد أستاذ دراسات أميركا اللاتينية، رافق الضحية البالغة من العمر (24 عاما) إلى أحد الأماكن بمفردهما ليحتفلا بتخرجها، حيث احتسيا الخمر قبل أن يقوم باغتصابها بعدما صارت غير قادرة على المقاومة.

وأكد محامي الفتاة أن الجامعة وافقت على دفع مبلغ 1.15 مليون دولار للفتاة قصد تسوية القضية، قبل أن تقوم برفع دعوى قضائية.

وكانت الجامعة قد عرضت هذا المبلغ، وهو الأضخم في تاريخ تلك الحوادث، بعد فشل الجامعة في مواجهة مزاعم سابقة في التحرش الجنسي والتعنيف من قبل الأستاذ المتهم.

و كانت الفتاة الضحية قد وافقت على ''التسوية'' لكنها عبرت أن لا شيء في العالم سيعوضها عن ما تعرضت له من ضرر نفسي.


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