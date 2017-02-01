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عاجل:شوفو أشنو دارو بعض الجماهير في الشارع العام فكازا وها شنو وقع ليهم بعدما ضربو بوليسي

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 17:12 عاجل:شوفو أشنو دارو بعض الجماهير في الشارع العام فكازا وها شنو وقع ليهم بعدما ضربو بوليسي | حوادث و حقوق
عاجل:شوفو أشنو دارو بعض الجماهير في الشارع العام فكازا وها شنو وقع ليهم بعدما ضربو بوليسي
أوقفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، ليلة أمس الجمعة وصباح اليوم السبت،ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة،محسوبين على أحد فصائل مشجعي كرة القدم التي تنشط بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه

شوف تيفي:
أوقفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، ليلة أمس الجمعة وصباح اليوم السبت،ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة،محسوبين على أحد فصائل مشجعي كرة القدم التي تنشط بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتعلق بالضرب والجرح العمديين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،توصلت به ''شوف تيفي''، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام مجموعة من أفراد نفس فصيل المشجعين،غالبيتهم من القاصرين، بإحداث حالة من الفوضى بالشارع العام،وذلك بعد إلحاقهم خسائر مادية بعدد من السيارات التي كانت متوقفة بمنطقة سباتة،قبل أن تتدخل دوريات للشرطة بعين المكان من أجل توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم.

وأشار إلى أنه خلال هذا التدخل، تعرض ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف شرطة برتبة حارس أمن،لإصابات جسدية نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم، بحسب المصدر ذاته،الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات المكثفة جارية لتوقيف كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية بعد أن تم تحديد هوياتهم، وذلك في أفق تقديمهم أمام العدالة.


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شوف تيفي المغرب ثلاثة أشخاص محسبوبين كرة القدم خسائر

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