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ادريس لشكر: من العبث استفادة البرلمانيين من التقاعد..

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 16:54 ادريس لشكر: من العبث استفادة البرلمانيين من التقاعد.. | بوليتيك
ادريس لشكر: من العبث استفادة البرلمانيين من التقاعد..
تبنت اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في دورتها المنعقدة صبيحة اليوم السبت بمقر الحزب بمدينة الرباط، مبادرة إصلاح أنظمة تقاعد البرلمانيين.

شوف تيفي

تبنت اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في دورتها المنعقدة صبيحة اليوم السبت بمقر الحزب بمدينة الرباط، مبادرة إصلاح أنظمة تقاعد البرلمانيين.

وكشف أغلب أعضاء اللجنة الإدارية التي تعتبر برلمان حزب الإتحاد الإشتراكي، عن موافقتهم لإنخراط الفريق البرلماني للحزب في جميع الخطوات اللازمة لتحقيق إصلاح تقاعد البرلمانيين.

وأعلن إدريس لشكر، بشكل رسمي عن انخراط الحزب في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه لإيقاف ما سماه عبث الاستفادة منه، وذلك بهدف ''أن يكون هذا التقاعد منطقيا''، على حد قوله.


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