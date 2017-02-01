صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة ﻿

عاجل:
علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من ساكنة حي الفتوح بمدينة برشيد، اهتزت اليوم السبت على وقع فضيحة جنسية بعدما وثقت كاميرا هاتف نقال فيديو صادم لفتاة وشاب يمارسان علاقة جنسية غير شرعية فوق أحد الأسطح.
و خلق الفيديو الذي تم تسريبه بين الجيران عبر تطبيق الواتساب، جدلا واسعا في أوساط الساكنة، الذين طالبوا بسحبه من التطبيق و طالبوا باعتقال المتورطين و محاسبتهما.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.