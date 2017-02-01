صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من ساكنة حي الفتوح بمدينة برشيد، اهتزت اليوم السبت على وقع فضيحة جنسية بعدما وثقت كاميرا هاتف نقال فيديو صادم لفتاة وشاب يمارسان علاقة جنسية غير شرعية فوق أحد الأسطح.

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علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من ساكنة حي الفتوح بمدينة برشيد، اهتزت اليوم السبت على وقع فضيحة جنسية بعدما وثقت كاميرا هاتف نقال فيديو صادم لفتاة وشاب يمارسان علاقة جنسية غير شرعية فوق أحد الأسطح.

و خلق الفيديو الذي تم تسريبه بين الجيران عبر تطبيق الواتساب، جدلا واسعا في أوساط الساكنة، الذين طالبوا بسحبه من التطبيق و طالبوا باعتقال المتورطين و محاسبتهما.