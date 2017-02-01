 صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة | حوادث و حقوق

صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق. | مجتمع

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق.

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض | بوليتيك

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة | دولي

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم

بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة ومكاينش معامن | بوليتيك

بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة و''مكاينش معامن ''

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور | بوليتيك

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس | بوليتيك

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع

قيادة حزب المصباح تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط | بوليتيك

قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 16:28 صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة | حوادث و حقوق
صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة
علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من ساكنة حي الفتوح بمدينة برشيد، اهتزت اليوم السبت على وقع فضيحة جنسية بعدما وثقت كاميرا هاتف نقال فيديو صادم لفتاة وشاب يمارسان علاقة جنسية غير شرعية فوق أحد الأسطح.

عاجل:

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من ساكنة حي الفتوح بمدينة برشيد، اهتزت اليوم السبت على وقع فضيحة جنسية بعدما وثقت كاميرا هاتف نقال فيديو صادم لفتاة وشاب يمارسان علاقة جنسية غير شرعية فوق أحد الأسطح.

و خلق الفيديو الذي تم تسريبه بين الجيران عبر تطبيق الواتساب، جدلا واسعا في أوساط الساكنة، الذين طالبوا بسحبه من التطبيق و طالبوا باعتقال المتورطين و محاسبتهما.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محاسبة منزل استياء الجنس شريط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع

درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل.. | حوادث و حقوق

درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل..

محكمة طنجة تدين مغتصب أخت زوجته المعاقة ب20 سنة | حوادث و حقوق

محكمة طنجة تدين مغتصب أخت زوجته المعاقة ب20 سنة

عاجل..معركة دامية بالسيوف بالمدينة القديمة بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..معركة دامية بالسيوف بالمدينة القديمة بالبيضاء..وها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح لبنكيران بخصوص وظيفة ابنه..ولدي ماشي موظف ديال الدولة وها بشحال كيتخلص | بــووز
منذ 8 دقائق

أول تصريح لبنكيران بخصوص وظيفة ابنه..ولدي ماشي موظف ديال الدولة وها بشحال كيتخلص

بنكيران يُفسر.. ها علاش مكملتش المفاوضات مع أخنوش من بعد دخول المغرب للإتحاد الافريقي | خارج البلاطو

بنكيران يُفسر.. ها علاش مكملتش المفاوضات مع أخنوش من بعد دخول المغرب للإتحاد الافريقي

حصري و بالفيديو:بنكيران مهموما..ماكاينة حتى مفاوضات على الحكومة ومكنتسناو والو | بــووز

حصري و بالفيديو:بنكيران مهموما..ماكاينة حتى مفاوضات على الحكومة ومكنتسناو والو

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو ) | زووم

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو )

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

صادم:فيديو جنسي فوق سطح منزل يثير استياء المغاربة

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق. | مجتمع

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق.

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض | بوليتيك

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة | دولي

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم

﻿ ﻿
أمس 17:40 GMT

عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.