بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق. ﻿

من المرتقب أن تكشف شركة ''توشيبا'' اليابانية قريبا عن اختراع جديد، سيغير كثيرا من ملامح الإنسانية، حيث تستعد الشركة العالمية للشروع في تسويق ''روبو جنسي'' على شكل فتاة بالغة الجمال، أطلقت عليها اسم

شوف تيفي:



من المرتقب أن تكشف شركة ''توشيبا'' اليابانية قريبا عن اختراع جديد، سيغير كثيرا من ملامح الإنسانية، حيث تستعد الشركة العالمية للشروع في تسويق ''روبو جنسي'' على شكل فتاة بالغة الجمال، أطلقت عليها اسم ''شييرا ايكو''.



وأكد عدد من الخبراء أن ''الروبو'' الجديد سيكون الأكثر واقعية من بين كل الاختراعات الآلية التي تم اختراعها حتى الآن، فهو سيظهر بمظهر امرأة شرقية جميلة ممشوقة القد ,خجولة حساسة , تتحدث بعدد من اللغات الحية منها العربية و يمكن أن تقول كلاما رومانسيا مثل ''أحبك'' و ''اشتقت اليك'' بإيماءات وحركات جنسية يمكن للإنسان العادي أن تثير شهوته و يتفاعل معها و مع حركاتها.



''شييرا ايكو'' ستكون و خلال بداية تسويقها سابقة من الروبوت الجنسي في تاريخ البشرية, ضاربة عرض الحائط كل الدمى الجنس التي اخترعت في السابق بسبب توفرها على نوع من الواقعية تمكن مستعملها من التفاعل و التجاوب الجنسي معها مثل أي فتاة من الجنس البشري.