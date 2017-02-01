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بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 16:09 بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض | بوليتيك
بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض
أكد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، قبل قليل، عقب إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مقترح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بمشاركة أربعة أحزاب سياسية في الحكومة

شوف تيفي

أكد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، قبل قليل، عقب إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مقترح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بمشاركة أربعة أحزاب سياسية في الحكومة المقبلة مرفوض.

وأضاف أخنوش أن مفاوضات تشكيل الحكومة متوقفة قبل إنتخاب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مصرحا بالقول'' المفاوضات متوقفة منذ زمان، وأن ماقام به حزب العدالة والتنمية بخصوص إنتخاب رئيس مجلس النواب هو موقف إيجابي وخاصو يكون''. في إشارة إلى تصويت فريق الحزب بمجلس النواب بالورقة البيضاء.

وأوضح بن كيران أنه لا ينتظر أحدا من أجل إستئناف مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية ساند مبادرة الملك محمد السادس التي أعادت المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي.


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