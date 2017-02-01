 عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق. | مجتمع

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق.

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض | بوليتيك

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة | دولي

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم

بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة ومكاينش معامن | بوليتيك

بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة و''مكاينش معامن ''

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور | بوليتيك

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس | بوليتيك

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع

قيادة حزب المصباح تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط | بوليتيك

قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط

هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور | مجتمع

هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 16:05 عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة | دولي
عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة
أخطرت الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، زبائنها من رعايا الدول السبع الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية أن استئناف نقلهم الى هذا البلد قد أصبح مسموحا به.

 شوف تيفي:

أخطرت الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، زبائنها من رعايا الدول السبع الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية أن استئناف نقلهم الى هذا البلد قد أصبح مسموحا به.

وذكرت الشركة، على موقعها على الأنترنت، أنه ''عملا بتوجيهات إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لحاملي جنسيات الدول السبعة (السودان، ليبيا، الصومال، سوريا، إيران، العراق، اليمن) وجميع طالبي اللجوء الحاملين لتأشيرات دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو من يحملون إقامة دائمة أو غرين كارد بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية''.

وأضاف موقع الشركة أنها ''ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة''.

ويأتي استئناف نقل رعايا البلدان المذكورة، التي كانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت من قبل مرسوما تضمن منع دخولهم، عقب تعليق قاض فدرالي امريكي لهذا المرسوم.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترامب خطوط رعايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين | دولي

صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين

عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة | دولي

عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة

مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية | دولي

مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية

عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر | دولي

عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنكيران يُفسر.. ها علاش مكملتش المفاوضات مع أخنوش من بعد دخول المغرب للإتحاد الافريقي | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بنكيران يُفسر.. ها علاش مكملتش المفاوضات مع أخنوش من بعد دخول المغرب للإتحاد الافريقي

حصري و بالفيديو:بنكيران مهموما..ماكاينة حتى مفاوضات على الحكومة ومكنتسناو والو | بــووز

حصري و بالفيديو:بنكيران مهموما..ماكاينة حتى مفاوضات على الحكومة ومكنتسناو والو

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو ) | زووم

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو )

بعيدا عن السياسة.. شاهد حفيدة ترامب تغني بالصينية‎ | زووم

بعيدا عن السياسة.. شاهد حفيدة ترامب تغني بالصينية‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق. | مجتمع
منذ 8 دقائق

بعد ضجة الدمى الجنسية .. روبو جنسي جديد على شكل فتاة حسناء تتكلم العربية يغزو الأسواق.

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض | بوليتيك

بن كيران في تصعيد جديد ...مقترح أخنوش بخصوص الحكومة مرفوض

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة | دولي

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم

بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة ومكاينش معامن | بوليتيك

بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة و''مكاينش معامن ''

﻿ ﻿
أمس 17:40 GMT

عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.