عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة ﻿

أخطرت الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، زبائنها من رعايا الدول السبع الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية أن استئناف نقلهم الى هذا البلد قد أصبح مسموحا به.

شوف تيفي:

أخطرت الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، زبائنها من رعايا الدول السبع الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية أن استئناف نقلهم الى هذا البلد قد أصبح مسموحا به.

وذكرت الشركة، على موقعها على الأنترنت، أنه ''عملا بتوجيهات إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لحاملي جنسيات الدول السبعة (السودان، ليبيا، الصومال، سوريا، إيران، العراق، اليمن) وجميع طالبي اللجوء الحاملين لتأشيرات دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو من يحملون إقامة دائمة أو غرين كارد بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية''.

وأضاف موقع الشركة أنها ''ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة''.

ويأتي استئناف نقل رعايا البلدان المذكورة، التي كانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت من قبل مرسوما تضمن منع دخولهم، عقب تعليق قاض فدرالي امريكي لهذا المرسوم.