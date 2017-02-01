بن كيران...لاوجود لأي مفاوضات حول تشكيل الحكومة و''مكاينش معامن '' ﻿

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صرح رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن مفاوضات تشكيل الحكومة متوقفة، معبرا بالقول'' مكاين لامفاوضات لا والو ومكاينش معامن''.
وأفاد رئيس الحكومة المعين، أنه ''لاوجود لأي شخص بهدف التفاوض معه حول تشكيل الحكومة'' مؤكدا أنه لم يتلق أي دعوة من أي جهة كانت لإستئناف المفاوضات.
وأوضح رئيس الحكومة المعين، أنه لاينتظر أحدا من أجل إستئناف مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا أن تصريحاته الأخيرة جاءت للرد على مايتم ترويجه على الساحة السياسية.
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