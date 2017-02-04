 بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور | بوليتيك

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس | بوليتيك

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع

قيادة حزب المصباح تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط | بوليتيك

قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط

هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور | مجتمع

هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور

درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل.. | حوادث و حقوق

درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل..

صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين | دولي

صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين

محكمة طنجة تدين مغتصب أخت زوجته المعاقة ب20 سنة | حوادث و حقوق

محكمة طنجة تدين مغتصب أخت زوجته المعاقة ب20 سنة

عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة | دولي

عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 14:39 بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور | بوليتيك
بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور
عاد أبناء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلى دائرة الأحدات مجددا، بعد إنتشار خبر حصول إبنه أسامة بن كيران على منصب أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي

عاد أبناء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلى دائرة الأحدات مجددا، بعد إنتشار خبر حصول إبنه أسامة بن كيران على منصب أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وتصدر أسامة بن كيران نجل رئيس الحكومة المعين، صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جاء حصوله على منصب أستاذ بالجامعة حسب مصادر كما يروج فايسبوكيا وإعلاميا ، أيام فقط بعد تدوينتين مثيرتين على حسابه الخاص بالفيسبوك، حيث عبر في تدوينة أولى بتاريخ 17 يناير الماضي بالقول '' خدو المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن، خدو رئاسة البرلمان، خدو الحكومة و الرياضة و الفلاحة و الصيد و الصناعة، خدو ما شئتم و دعو لنا إخواننا المواطنين البسطاء الذين وضعوا ثقتهم فينا لكن للأسف لم نستطع حمايتهم من ديناصورات البلد''، فيما جاءت التدوينة الثانية يوم أمس، يخبر من خلالها إتمامه بحثه في الخبرة المحاسباتية حول موضوع الزكاة''.

وحسب النشطاء الفايسبوكيين وتقارير إعلامية، فقد تم قبول أسامة بن كيران للتدريس بجامعة الحسن الثاني في وقت قياسي وبتدخلات من قياديين بحزب العدالة والتنمية حيث أن الوقت الوجيز بين مناقشته للبحث وحصوله على الوظيفة خلف موجة إستياء عارمة على الفضاء الأزرق، خاصة وأن الآلاف من المعطلين حاملي الشهادات العليا، لم يحصلوا على فرصة للتوظيف منذ سنوات، ولحد الساعة لم يصدر أي تصريح أو بيان من طرف البيجيديين يؤكد أو ينفي هذا الخبر، وقد حاولنا الاتصال اكثر من مرة برئيس الحكومة ونجله لكن هاتفهما ظلا خارج التغطية.
ويأتي خبر حصول إبن رئيس الحكومة بن كيران، في ظرف قياسي منصب أستاذ بجامعة الحسن الثاني، شهورا فقط على توظيف أخته ''سمية بن كيران'' بالأمانة العامة للحكومة، رغم تصريحات بن كيران المتثالية بدعوة حاملي الشواهد إلى إنشاء المقاولات والعمل في التجارة، في حين يحصل ''فلذات أكباده'' على وظائف في القطاع العام يقول الفايسبوكيين .

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاءبعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران أسامة الإبن التوظيف الحكومة المناصب الشغل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس | بوليتيك

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس

قيادة حزب المصباح تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط | بوليتيك

قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط

بن كيران يتدخل بعد رفض مشروع إستثماري ب 33 مليار بأكادير | بوليتيك

بن كيران يتدخل بعد رفض مشروع إستثماري ب 33 مليار بأكادير

موخاريق يندد بالفراغ السياسي ويكشف أن حكومة بن كيران لم تحظى بثقة الطبقة العاملة | بوليتيك

موخاريق يندد بالفراغ السياسي ويكشف أن حكومة بن كيران لم تحظى بثقة الطبقة العاملة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو ) | زووم
منذ 54 دقيقة

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو )

بعيدا عن السياسة.. شاهد حفيدة ترامب تغني بالصينية‎ | زووم

بعيدا عن السياسة.. شاهد حفيدة ترامب تغني بالصينية‎

خطير...شوفو آشنو قال ترامب على المسلمين | زووم

خطير...شوفو آشنو قال ترامب على المسلمين

سلمى رشيد تزيل حذاءها خوفا من الثعبان في بلاطو رشيد شو | قنوات أخرى

سلمى رشيد تزيل حذاءها خوفا من الثعبان في بلاطو رشيد شو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس | بوليتيك

روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع

قيادة حزب المصباح تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط | بوليتيك

قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط

﻿ ﻿
أمس 17:40 GMT

عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.