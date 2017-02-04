بعد توظيف الأخت...ولد بن كيران يحصل على وظيفة أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء + صور ﻿

عاد أبناء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلى دائرة الأحدات مجددا، بعد إنتشار خبر حصول إبنه أسامة بن كيران على منصب أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

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عاد أبناء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلى دائرة الأحدات مجددا، بعد إنتشار خبر حصول إبنه أسامة بن كيران على منصب أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وتصدر أسامة بن كيران نجل رئيس الحكومة المعين، صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جاء حصوله على منصب أستاذ بالجامعة حسب مصادر كما يروج فايسبوكيا وإعلاميا ، أيام فقط بعد تدوينتين مثيرتين على حسابه الخاص بالفيسبوك، حيث عبر في تدوينة أولى بتاريخ 17 يناير الماضي بالقول '' خدو المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن، خدو رئاسة البرلمان، خدو الحكومة و الرياضة و الفلاحة و الصيد و الصناعة، خدو ما شئتم و دعو لنا إخواننا المواطنين البسطاء الذين وضعوا ثقتهم فينا لكن للأسف لم نستطع حمايتهم من ديناصورات البلد''، فيما جاءت التدوينة الثانية يوم أمس، يخبر من خلالها إتمامه بحثه في الخبرة المحاسباتية حول موضوع الزكاة''.

وحسب النشطاء الفايسبوكيين وتقارير إعلامية، فقد تم قبول أسامة بن كيران للتدريس بجامعة الحسن الثاني في وقت قياسي وبتدخلات من قياديين بحزب العدالة والتنمية حيث أن الوقت الوجيز بين مناقشته للبحث وحصوله على الوظيفة خلف موجة إستياء عارمة على الفضاء الأزرق، خاصة وأن الآلاف من المعطلين حاملي الشهادات العليا، لم يحصلوا على فرصة للتوظيف منذ سنوات، ولحد الساعة لم يصدر أي تصريح أو بيان من طرف البيجيديين يؤكد أو ينفي هذا الخبر، وقد حاولنا الاتصال اكثر من مرة برئيس الحكومة ونجله لكن هاتفهما ظلا خارج التغطية.

ويأتي خبر حصول إبن رئيس الحكومة بن كيران، في ظرف قياسي منصب أستاذ بجامعة الحسن الثاني، شهورا فقط على توظيف أخته ''سمية بن كيران'' بالأمانة العامة للحكومة، رغم تصريحات بن كيران المتثالية بدعوة حاملي الشواهد إلى إنشاء المقاولات والعمل في التجارة، في حين يحصل ''فلذات أكباده'' على وظائف في القطاع العام يقول الفايسبوكيين .



