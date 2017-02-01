روسيا تهنئ المغرب بعودته للإتحاد الإفريقي وتشيد بالدورالريادي للملك محمد السادس ﻿

استقبل رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، سفير روسيا الفيدرالية المعتمد بالرباط، السيد فاليري فوروبييف(Valery VOROBIEV)، يوم الخميس 2 فبراير 2017 بمقر المجلس.

شوف تيفي



استقبل رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، سفير روسيا الفيدرالية المعتمد بالرباط، السيد فاليري فوروبييف(Valery VOROBIEV)، يوم الخميس 2 فبراير 2017 بمقر المجلس.

وعبر رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه القوي بمستوى علاقات الشراكة والصداقة المتينة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية روسيا الفيدرالية، مذكرا في هذا الإطار بالزيارة الملكية التاريخية للملك محمد السادس إلى جمهورية روسيا الفيدرالية في شهر مارس 2016، والآفاق الواعدة التي فتحتها في مسار علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، إستنادا لبلاغ صادر عن المجلس.

وهنأ السفير الروسي المملكة المغربية بعودتها إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، مبرزا الدور الريادي الذي قام به الملك محمد السادس ليسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية، من أجل تطوير تعاون جنوب-جنوب فاعل ومتضامن.

وأكد السفير الروسي على تطابق وجهات النظر بين بلاده والمملكة المغربية حول مختلف القضايا والأولويات الكبرى والتي تهم حاضر ومستقبل البلدين الصديقين.

ودعا الجانبان، خلال هذا اللقاء، إلى تكثيف الزيارات وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات بين برلمانيي البلدين، اعتبارا لأهمية البعد البرلماني في تعزيز وتوطيد العلاقات المغربية ـ الروسية.