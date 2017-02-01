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عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 14:13 عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل:مرة أخرى..الفنان الكوميدي فتاح جوادي دار كسيدة فكازا و ها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي '' أن الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي تسبب ليلة أمس الجمعة في حادثة سير خطيرة بمدينة الدار البيضاء دون أن يصاب بأي أذى.

شوف تيفي
علمت ''شوف تيفي '' أن الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي تسبب ليلة أمس الجمعة في حادثة سير خطيرة بمدينة الدار البيضاء دون أن يصاب بأي أذى.
وحسب مصادرنا، تعود أسباب الحادثة عندما اصطدم خريج برنامج كوميديا بدراجة نارية، أصيب سائقها بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقله إلى المستشفى.
و قد أدى جوادي الذي كان يسوق سيارته ،مبلغ 5000درهم للضحية، لاستكمال علاجه.
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أمس 17:40 GMT

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