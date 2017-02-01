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قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 13:52 قيادة حزب المصباح تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط | بوليتيك
قيادة حزب ''المصباح'' تُفوض لبن كيران إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بشروط
إنطلق إجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صبيحة اليوم السبت بحضور رئيس الحكومة المعين والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

شوف تيفي

إنطلق إجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صبيحة اليوم السبت بحضور رئيس الحكومة المعين والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي'' أن جدول أعمال اللقاء، سيتطرق لنقطتين بارزتين وهما، مفاوضات تشكيل الحكومة، والإستعدادات الجارية لتنظيم المجلس الوطني لحزب المصباح الأسبوع المقبل.

وقالت ذات المصادر، أن أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح، ستفوض لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران التفويض الكامل، لإستئناف المفاوضات الأخيرة بهدف تشكيل أغلبية حكومية، حيث سيحصل بن كيران على الضوء الأخضر من قيادة ''البيجدي'' لترؤس مفاوضات جديدة مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، بشرط التباحث مع أحزاب الأغلبية في النسخة الأخيرة للحكومة.

كما سيتدارس الإجتماع، آخر أخبار تحضيرات المجلس الوطني للحزب والذي سيدور على مدى ثلاثة أيام نهاية الأسبوع المقبل.


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