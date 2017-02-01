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هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 13:20 هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور | مجتمع
هذه هي قصة شهر فبراير وهذا هو سبب عدم إتمام أيامه على غرار باقي الشهور
يتبادر الى ذهن الكثير منا سبب عدم تتمة شهر فبراير للثلاثين أو واحد والثلاثين يوما على غرار باقي شهور السنة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

يتبادر الى ذهن الكثير منا سبب عدم تتمة شهر فبراير للثلاثين أو واحد والثلاثين يوما على غرار باقي شهور السنة.

ويحكى أن شهر فبراير على غرار غيره من الأشهر كان 30 يوم بالتمام والكمال فيما كان ترتيبه هو الأخير بين الأشهر، قبل أن يقرر ''يوليوس قيصر'' أن يخصم من شهر فبراير يوما ويضيفه إلى شهر يوليو المسمى باسمه، كما أقر بنقل شهر فبراير بقرار ملكي ليحتل مكانه الحالي بعد شهر يناير، بعد أن كان الشهر الأخير مكان دجنبر.

بعد قرار ''يوليوس قيصر'' جاء القيصر ''أوجستين'' فقرر بدوره خصم يوم من شهر فبراير ليضيفه إلى شهر غشت المسمى باسمه، فلم يتبقى من شهر فبراير إلا 28 يوما فقط، ولكي يتماشى التقويم السنوي مع فصول السنة أضافوا لشهر فبراير يوما كل 4 سنوات يسمى سنة كبيسة.

و اسم فبراير مشتق أساسا من كلمة لاتينية معناها ''التصفية'' على أساس أنه آخر شهر في السنة و بعده ينتهي العام الميلادي ,وربما كان معناها الاحتفال في آخر السنة بتصفية الحسابات مع عام مضى, و لم يفكر يوليوس قيصر في تغيير اسم الشهر بعد أن غير موقعه بين أشهر السنة.


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فبراير التصفية يوليوس قيصر قرار ملكي شوف تيفي

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