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درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل..

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 12:48 درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل.. | حوادث و حقوق
درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل..
درك خريبكة يوقف عصابة تبتز ضحاياها عبر الأنترنيت وهذه هي التفاصيل..

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

اعتقلت يوم أمس الجمعة عناصر الدرك الملكي بمدينة خريبكة عصابة إجرامية مشكلة من 5 أشخاص متهمة بالنصب والاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية الأنترنيت.

و أكدت مصادر أمنية من مدينة خريبكة أنه و في اطار محاربة كل أشكال الجريمة بما فيها الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالنصب والاحتيال عن طريق شبكة الأنترنيت، وبناء على شكايات عدد من الضحايا الأجانب، تمكنت عناصر الدرك الملكي بخريبكة من اعتقال خمسة أشخاص مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة أربعة منهم بخريبكة والموقوف الخامس من قرية ''بولنوار'' ، أفراد الشبكة الموقوفة , تضم عامل بالمجمع الشريف للفوسفاط .

وأضافت ذات المصادر أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى ابتزاز ضحاياهم بإرسال مبالغ مالية عبر وكالات تحويل الأموال مقابل عدم نشر بعض الفيديوهات المخلة بالحياء للضحايا على شبكة الأنترنيت، وبعد مراقبة أمنية مستمرة ومدروسة لأفراد الشبكة وبعد التأكد من تورطهم في جرائم النصب، تم توقيف المشتبه بهم واخضاعهم للتحقيق من أجل عرضهم أمام العدالة من أجل النظر في المنسوب إليهم.

 

 

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الدرك الملكي ابتزاز المجمع الشريف للفوسفاط شبكة الأنترنيت شوف تيفي

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