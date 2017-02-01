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صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 12:29 صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين | دولي
صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين
أصدر قاض فدرالي في سياتل أمس الجمعة 3 فبراير 2017 قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، في قرار توعد البيت

شوف تيفي

أصدر قاض فدرالي في سياتل أمس الجمعة 3 فبراير 2017 قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، في قرار توعد البيت الأبيض بالرد عليه.

وجاء التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت سار على كامل الأراضي الأميركية، حيث إتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.

وتعهد البيت الأبيض الجمعة بالرد على قرار القاضي الفدرالي، إلا أن متحدث قال إن وزارة العدل الأميركية لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم الذي أصدره القاضي.
وقال المتحدث الإعلامي شون سبايسر إن قرار المحكمة ''مخز''، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان، إذ إعتبر سبايسر أن المرسوم ''مشروع وملائم''، موضحاً أن وزارة العدل ستطلب وقفاً طارئاً لقرار المحكمة ''في أقرب وقت ممكن''.

وأضاف أن ''المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي''، حيث أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مرسوماً يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً على الأقل إلى الولايات المتحدة.

وحظر دخول جميع اللاجئين أياً كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين، إذ برر الرئيس الأميركي مرسومه بالقول إن الهدف منه ''منع دخول الإرهابيين'' إلى الولايات المتحدة.


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