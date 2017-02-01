محكمة طنجة تدين مغتصب أخت زوجته المعاقة ب20 سنة ﻿

أنهت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس فصول القضية، التي حظيت باهتمام الرأي العام بمدينة العرائش، وذلك بإدانة المتهم المتورط في قضية اغتصاب وهتك عرض نتج عنه افتضاض للبكرة في حق أخت زوجته المعاقة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أنهت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس فصول القضية، التي حظيت باهتمام الرأي العام بمدينة العرائش، وذلك بإدانة المتهم المتورط في قضية اغتصاب وهتك عرض نتج عنه افتضاض للبكرة في حق أخت زوجته المعاقة حيث أدانته بعشرين سنة سجنا نافذا.

وذكرت مصادر محلية أن فصول القضية بدأت عندما فطنت أخت الضحية لأمر الاغتصاب والحمل، بعد توالي آلام ومغص الضحية في بطنها، لتقوم بحملها الى أحد الأطباء بالمدينة، الذي أخبرها بأن أختها حامل، لتقوم بعدها وعلى عجل بتحرير شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية بمدينة طنجة.

و بعد مباشرة التحقيقات من طرف الشرطة القضائية , تم تحديد هوية الفاعل الذي لم يكن سوى زوج أختها، ليتم اعتقاله وتقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

وكانت حالة الضحية التي تعاني من مرض متلازمة الصبغيات كانت قد لقيت تعاطفا لا مشروطا من طرف الشارع الطنجاوي .