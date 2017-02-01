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عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 11:57 عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة | دولي
عاجل:تطورات جديدة بخصوص الحادث الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة
أصدر القضاء التركي، فجر اليوم السبت، قرارا بحبس 11 موقوفا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناديا ليليا بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، بينهم زوجة منفذ الهجوم. وحسب وكالة (الأناضول)

شوف تيفي:وكالات
أصدر القضاء التركي، فجر اليوم السبت، قرارا بحبس 11 موقوفا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناديا ليليا بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، بينهم زوجة منفذ الهجوم. وحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد وجهت محكمة الصلح والجزاء في مدينة إسطنبول، ضد المشتبهين، ''تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والمحاولة للإخلال بالنظام الدستوري''.

وتعرض ناد ليلي في منطقة ''أورطه كوي'' باسطنبول، لهجوم مسلح ليلة رأس السنة (31 دجنبر 2016)، أسفر عن مقتل 39 شخصا، وإصابة 65 آخرين، حسب أرقام رسمية.

وألقت السلطات القبض على عبد القادر ماشاريبوف، المتهم الرئيسي بتنفيذ العملية الإرهابية في 16 يناير الماضي

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