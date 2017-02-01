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بعد الأمواج العاتية..تساقطات مطرية مهمة يومي السبت و الأحد بهذه المناطق

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 11:52 بعد الأمواج العاتية..تساقطات مطرية مهمة يومي السبت و الأحد بهذه المناطق | مجتمع
بعد الأمواج العاتية..تساقطات مطرية مهمة يومي السبت و الأحد بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت والليلة القادمة، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالبوغاز واللوكوس والغرب وجنوب الريف من المحتمل أن تعطي تساقطات مطرية خلال اليومين القادمين.

شوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت والليلة القادمة، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالبوغاز واللوكوس والغرب وجنوب الريف من المحتمل أن تعطي تساقطات مطرية خلال اليومين القادمين.

كما سيلاحظ ظهور سحب منخفضة خلال الليل والصباح قرب السواحل والسهول المحيطية مصحوبة بكتل من الضباب، فيما سيكون الطقس هادئا خلال النهار مع أجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

أما الرياح، فستهب ضعيفة الى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالسفوح الجنوبية شرقية ومن القطاع الغربي على العموم في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين -04 و01 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجات بالريف والهضاب الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالسواحل المتوسطية والسايس وسوس والسهول الوسطى، وما بين 09 إلى 13 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والبوغاز والسواحل والسايس والغرب واللوكوس وشاوية وشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت ودكالة وعبدة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 25 و31 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

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