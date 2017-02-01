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هذه حقيقة وفاة الممثل السوري أيمن زيدان

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 11:19 هذه حقيقة وفاة الممثل السوري أيمن زيدان | ثقافة و فنون
هذه حقيقة وفاة الممثل السوري أيمن زيدان
نفى الفنّان السوري أيمن زيدان كل الأخبار التي روجت لوفاته من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت قائلا: ''اقسم بالله لم أمت.. للمره الألف أنا بخير''.

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نفى الفنّان السوري أيمن زيدان كل الأخبار التي روجت لوفاته من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت قائلا: ''اقسم بالله لم أمت.. للمره الألف أنا بخير''.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها أيمن زيدان لمثل هذه الشائعات ،حيث سبق و خرج بتصريح قوي يؤكد فيه أن حي يرزق.

و قد تألق الفنان السوري الذي فقد ابنه مؤخرا في العديد من الأعمال الفنية الدرامية و الكوميدية السورية.

 

 

 

 

 

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