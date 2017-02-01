هذه حقيقة وفاة الممثل السوري أيمن زيدان ﻿

نفى الفنّان السوري أيمن زيدان كل الأخبار التي روجت لوفاته من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت قائلا: ''اقسم بالله لم أمت.. للمره الألف أنا بخير''.

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نفى الفنّان السوري أيمن زيدان كل الأخبار التي روجت لوفاته من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت قائلا: ''اقسم بالله لم أمت.. للمره الألف أنا بخير''.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها أيمن زيدان لمثل هذه الشائعات ،حيث سبق و خرج بتصريح قوي يؤكد فيه أن حي يرزق.

و قد تألق الفنان السوري الذي فقد ابنه مؤخرا في العديد من الأعمال الفنية الدرامية و الكوميدية السورية.