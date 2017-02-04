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عاجل..معركة دامية بالسيوف بالمدينة القديمة بالبيضاء..وها شنو واقع

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 05:14 عاجل..معركة دامية بالسيوف بالمدينة القديمة بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل..معركة دامية بالسيوف بالمدينة القديمة بالبيضاء..وها شنو واقع
علمت :شوف تيفي'' بأن المدينة القديمة تعيش في هذه اللحظات حالة استنفار أمني قصوى، حيث تعمل فرقة تفكيك العصابات خلال حملة تمشيطية على إيقاف مجموعة من المتورطين في معركة دامية.

"شوف تيفي"

علمت :شوف تيفي" بأن المدينة القديمة تعيش في هذه اللحظات حالة استنفار أمني قصوى، حيث تعمل فرقة تفكيك العصابات خلال حملة تمشيطية على إيقاف مجموعة من المتورطين في معركة دامية.

وحسب مصدر "شوف تيبفي" فإن خلافا نشب بين شخصين بالقرب من حمام بنكيران الشعبي قبل ان تتطور الأمور، حيث قام احد المتخاصمين وهو بالمناسبة "سائق سيارة أجرة " باستدعاء أفراد حيه والهجوم على الطرف الثاني بالسيوف داخل منزل أسرته.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، أوقفت إلى حدود الآن 3 مصابين، بينما ما تزال الابحاث جارية لإيقاف باقي المتورطين.

 

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