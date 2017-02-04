عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء ﻿

شهدت قنطرة اولاد زيان بالبيضاء، قبل قليل من يومه السبت، حادثة سير خطيرة عقب اصطدام سيارة خفيفة وسيارة لنقل البضائع ''هوندا''.

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة اولاد زيان بالبيضاء، قبل قليل من يومه السبت، حادثة سير خطيرة عقب اصطدام سيارة خفيفة وسيارة لنقل البضائع "هوندا".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث الخطير، وقع نتيجة السرعة المفرطة، ما أسفر عن إصابة سائقي السيارة الخفيفة وسيارة النقل بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين في حالة جد حرجة إلى مستشفى البوافي