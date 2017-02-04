 عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف | حوادث و حقوق

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف

مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية | دولي

مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية

عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر | دولي

عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر

فضيحة..ضبط فتيات عاريات وشباب يمارسون الجنس الجماعي داخل شقة بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة..ضبط فتيات عاريات وشباب يمارسون الجنس الجماعي داخل شقة بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم

طريف وبالصورة..محل تجاري قهروه صحاب الرشان ديال العطر ..وها شنو دار | منوعات

طريف وبالصورة..محل تجاري قهروه صحاب الرشان ديال العطر ..وها شنو دار

عاجل..ألمانيا تنجو من عمل إرهابي | دولي

عاجل..ألمانيا تنجو من عمل إرهابي

عاجل وبالصورة..فنان مغربي رفقة والدته داخل المستشفى وكيدعي الله يشافيها | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنان مغربي رفقة والدته داخل المستشفى وكيدعي الله يشافيها

مثير وبالصورة..الرئيس الأمريكي ترامب معجب بأبناء دكالة | دولي

مثير وبالصورة..الرئيس الأمريكي ترامب معجب بأبناء دكالة

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 03:57 عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء
شهدت قنطرة اولاد زيان بالبيضاء، قبل قليل من يومه السبت، حادثة سير خطيرة عقب اصطدام سيارة خفيفة وسيارة لنقل البضائع ''هوندا''.

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة اولاد زيان بالبيضاء، قبل قليل من يومه السبت، حادثة سير خطيرة عقب اصطدام سيارة خفيفة وسيارة لنقل البضائع "هوندا".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث الخطير، وقع نتيجة السرعة المفرطة، ما أسفر عن إصابة سائقي السيارة الخفيفة وسيارة النقل بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين في حالة جد حرجة إلى مستشفى البوافي

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اولاد زيان سيارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف | حوادث و حقوق

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف

فضيحة..ضبط فتيات عاريات وشباب يمارسون الجنس الجماعي داخل شقة بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة..ضبط فتيات عاريات وشباب يمارسون الجنس الجماعي داخل شقة بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم

عاجل ومؤلم..حادثة سير مروعة تهز خنيفرة..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..حادثة سير مروعة تهز خنيفرة..وهذه هي الحصيلة

بالفيديو.. شفار حصلاتو الكاميرا كيسرق الأحذية بمسجد في الخميسات و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شفار حصلاتو الكاميرا كيسرق الأحذية بمسجد في الخميسات و هاشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد عودته من الكان..اللاعب المغربي عليوي بسجل أول هدف مع فريقه نيم أولمبيك الفرنسي‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بعد عودته من الكان..اللاعب المغربي عليوي بسجل أول هدف مع فريقه نيم أولمبيك الفرنسي‎

شوفو البيضاويين أشنو قالو على أمواج الميني-تسونامي | روبورتاج

شوفو البيضاويين أشنو قالو على أمواج الميني-تسونامي

بادرة إنسانية رائعة بعد فيديو شوف تيفي الخاص بالمتشردين..شباب بمجهوذات ذاتية كيفرقو الحوايج والماكلة فكازا | خارج البلاطو

بادرة إنسانية رائعة بعد فيديو شوف تيفي الخاص بالمتشردين..شباب بمجهوذات ذاتية كيفرقو الحوايج والماكلة فكازا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 يناير 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 يناير 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

عاجل..حادثة سير خطيرة بأولاد زيان في قلب البيضاء

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف | حوادث و حقوق

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف

مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية | دولي

مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية

عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر | دولي

عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر

﻿ ﻿
أمس 17:40 GMT

عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.