 تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف ﻿
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تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف | حوادث و حقوق

تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف

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تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 01:12 تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف | حوادث و حقوق
تدخلات لثني نزيلات خيرية عين عتيق للتنازل عن دعوى الاغتصاب والتعنييف
عرفت قضية اغتصاب وتعنيف نزيلات خيرية عين عتيق واحتجازهن مسارا آخر بعد أن تم تسجيل تنازل الفتيات عن الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد أطر وموظفي الخيرية المذكورة ، وذلك بعد تدخلات من مستويات مؤثرة

شوف تيفي

عرفت قضية اغتصاب وتعنيف نزيلات خيرية عين عتيق واحتجازهن مسارا آخر بعد أن تم تسجيل تنازل الفتيات عن الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد أطر وموظفي الخيرية المذكورة ، وذلك بعد تدخلات من مستويات مؤثرة حسب ما أكدته بعد الفعاليات الحقوقية والجمعوية، خاصة بعد حلول لجنة تفتيش بالمؤسسة واكتشاف بعض الخروقات تمثلت في وجود مواد غذائية وأغطية مخبأة بالسكن الوظيفي لمدير المؤسسة، في الوقت الذي كان النزلاء في أمس الحاجة إليها.

هذا وتعتزم عدة فعاليات جمعوية وحقوقية تنظيم وقفة إحتجاجية أمام باب الخيرية ضدا على تلك الخروقات، والتجاوزات اللامسؤولة لبعض أطر المؤسسة حسب مصدرنا.
تجدر الإشارة أنه تم في وقت سابق اتهام بعض أطر وموظفي المؤسسة من طرف نزيلات بذات المؤسسة بالتحرش الجنسي والتعنيف، قبل أن يتنازلن عن دعواهن.

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المغرب شوف تيفي التحرش النزيلات التعنيف خيرية عين اعتيق الخروقات الأطر

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