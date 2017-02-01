مثير..ترامب يحرم 60 ألف شخص من دخول الأراضي الأمريكية ﻿

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن مت لا يقل عن 60 ألف تأشيرة ألغيت بشكل مؤقت امتثالا لحظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن مت لا يقل عن 60 ألف تأشيرة ألغيت بشكل مؤقت امتثالا لحظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن وليام كوكس المتحدث باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، قال إن ما لا يقل عن 60 ألف تأشيرة ألغيت بشكل مؤقت امتثالا للأمر التنفيذي."

وأضافت الوكالة بأن تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية أن عدد التأشيرات التي ألغيت تجاوز 100 ألف تأشيرة.