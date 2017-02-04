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عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 23:45 عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر | دولي
عاجل وبالصور..هذا هو المصري منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر..وهذا آخر شيء كتبه على تويتر
نشر موقع ''اليوم السابع'' المصري، قبل قليل، من يومه الجمعة، صور خاصة للمدعو ''عبد الله رضا رفاعى الحماحمى''، منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر بفرنسا، وآخر تغريدات كتبها على حسابه بـ''تويتر'' قبل تنفيذ

"شوف تيفي"

 نشر موقع "اليوم السابع" المصري، قبل قليل، من يومه الجمعة، صور خاصة للمدعو "عبد الله رضا رفاعى الحماحمى"، منفذ الهجوم المسلح على متحف اللوفر بفرنسا، وآخر تغريدات كتبها على حسابه بـ"تويتر" قبل تنفيذ عملية الهجوم بساعة.

 وأوضح الموقع ذاته بأن عبد الله كتب في تغريدته "لا تفاوض، لا مساومة، لا مداهنة.. ثبات لا تراجع، حرب لا هوادة فيها"، بالإضافة إلى" هم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.. وفيم الخوف من لوم الناس، وهم قد ضمنوا حُب رب الناس؟ وفيم الوقوف"، و"اصبرى يا أماه فإنك على الحق! إن من ينظر بعين العقل والمنطق يرى بأن ماشطة فرعون أهلكت نفسها وأولادها ولو أنها"، و"لماذا يخافون من قيام دولة للإسلام؟! لأن دولة الإسلام تدافع عن مواردها وأرضها وعرض المسلمين وكرامتهم، ترد الصاع".

وكانت وكالة فرانس بريس، قد كشفت بأن النائب العام الفرنسي، أعلن في مؤتمر صحافي الجمعة في باريس عن "الاشتباه" بمصري في ال29 من العمر قد يكون منفذ الهجوم على جنود فرنسيين أمام متحف اللوفر في باريس.

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