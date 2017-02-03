 طريف وبالصورة..محل تجاري قهروه صحاب الرشان ديال العطر ..وها شنو دار ﻿
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طريف وبالصورة..محل تجاري قهروه صحاب الرشان ديال العطر ..وها شنو دار

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 23:47 طريف وبالصورة..محل تجاري قهروه صحاب الرشان ديال العطر ..وها شنو دار | منوعات
طريف وبالصورة..محل تجاري قهروه صحاب الرشان ديال العطر ..وها شنو دار
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة طريفة، تم التقاطها من داخل أحد المحلات التجارية تكشف كيف حاول صاحب المحل الحد من الخسائر التي يتسبب فيها بعض الزبناء المتطفلين الذين

"شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة طريفة، تم التقاطها من داخل أحد المحلات التجارية تكشف كيف حاول صاحب المحل الحد من الخسائر التي يتسبب فيها بعض الزبناء المتطفلين الذين يستخدمون قارورات العطر المعروضة للبيع بشكل مبالغ فيه .

وعبر النشطاء بكثافة عن سخريتهم من هذه الصورة الطريفة، معبرين في الوقت ذاته خلال تعليقاتهم أن المحل التجاري المعلوم لم يجرؤ على هذا السلوك إلا بعد أن تعرض لخسائر مادية ما جعله يقوم بوضع لافتة مكتوب عليها عبارة "ممنوع تش تش".

 

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