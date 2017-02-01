عاجل..ألمانيا تنجو من عمل إرهابي ﻿

ألقت السلطات الألمانية القبض على شاب للاشتباه في تخطيطه لشن ''هجوم إرهابي'' في ألمانيا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز قبل قليل.

"شوف تيفي"

ألقت السلطات الألمانية القبض على شاب للاشتباه في تخطيطه لشن "هجوم إرهابي" في ألمانيا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز قبل قليل.

وأوضحت الوكالة بأن الادعاء العام في مدينة كارلسروه، والمكتب المحلي للشرطة الجنائية اليوم الجمعة أنه تم القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 21 سنة في مطار فرانكفورت الدولي خلال محاولته مغادرة البلاد .

وأضاف المصدر ذاته أن بيانات السلطات، كشفت أن الشاب الذي ينحدر من رومانيا يشتبه في أنه كان يخطط لارتكاب اعتداء قد "يعرض أمن الدولة لخطر جسيم " مشيرة إلى أنه كان يتبادل معلومات عبر الإنترنت مع أشخاص آخرين حول عمل إرهابي .