عاجل وبالصورة..فنان مغربي رفقة والدته داخل المستشفى وكيدعي الله يشافيها ﻿

نشر الفنان المغربي الشاب عماد الدراج، قبل قليل من يومه الجمعة، على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة له رفقة والدته المريضة مع تدوينة، يتمنى من خلالها الشفاء العاجل لها.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي الشاب عماد الدراج، قبل قليل من يومه الجمعة، على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة له رفقة والدته المريضة مع تدوينة، يتمنى من خلالها الشفاء العاجل لها.

وتفاعل عشاق الدراج بكثافة مع تدوينته ،حيث تمنى الجميع الشفاء العاجل لوالدته، في حين تمنى آخرون ظهور جديده الغنائي في القريب العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن عماد الدراج من خريجي برنامج "أستوديو دوزيم"، وقد أصدر مجموعة من الأغاني الشبابية التي أوصلته إلى قلوب بعض معجبيه.