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مثير وبالصورة..الرئيس الأمريكي ترامب معجب بأبناء دكالة

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 22:36 مثير وبالصورة..الرئيس الأمريكي ترامب معجب بأبناء دكالة | دولي
مثير وبالصورة..الرئيس الأمريكي ترامب معجب بأبناء دكالة
إبداعات المغاربة في مجال السخرية وصلت إلى الرئيس الأمريكي الجديد حيث تفاعل عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة هزلية من قرارت دونالد ترامب خاصة في الشق المتعلق بالهجرة، حيث قام بعض

"'شوف تيفي"

إبداعات المغاربة في مجال السخرية وصلت إلى الرئيس الأمريكي الجديد حيث تفاعل عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة هزلية من قرارت دونالد ترامب خاصة في الشق المتعلق بالهجرة، حيث قام بعض النشطاء باستخدام تقنية الفوتوشوب بتعديل الأمر التنفيذي الذي وقع عليه بكتابة "غير وليدات دكالة اللي مرحبا بهم فأمريكا".

وتفاعل بعض النشطاء مع الفوتوشوب الساخر بطريقة مضحكة ، في حين استغل آخرون الفرصة ليؤكدوا رفضهم القاطع لجميع القرارات الصادرة عن ترامب، والتي تعتبر حسب اعتقادهم تمييزا عنصريا ضد المسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب، وقع الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذيا، يمنع من خلاله مواطنو 7 دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية.

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‫شوف تيفي

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