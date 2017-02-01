عاجل ومؤلم..حادثة سير مروعة تهز خنيفرة..وهذه هي الحصيلة ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 8 ضواحي مدينة خنيفرة، ليلة اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 8 ضواحي مدينة خنيفرة، ليلة اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصادر خنيفيرية فإن الحادثة التي وقعت بالضبط بين منطقتي الهري و تغسالين، كانت نتيجة اصطدام حافلة لنقل المسافرين بدراجة نارية، ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور وإصابة مرافقه بجروح خطيرة ليتم على إثرها نقله إلى مستعجلات مستشفى خنيفرة الإقليمي.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن سائق الدراجة النارية حاول تجاوز إحدى السيارات ، ليصطدم بالحافلة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس بطريقة مروعة.