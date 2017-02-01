بالفيديو.. شفار حصلاتو الكاميرا كيسرق الأحذية بمسجد في الخميسات و هاشنو وقع ﻿

فضحت كاميرا للمراقبة، شخصا وهو متلبس بسرقة الأحذية بمسجد يقع بمدينة الخميسات، وبالتحديد مسجد قباء الموجود على مستوى حي الوحدة.

"شوف تيفي"

فضحت كاميرا للمراقبة، شخصا وهو متلبس بسرقة الأحذية بمسجد يقع بمدينة الخميسات، وبالتحديد مسجد قباء الموجود على مستوى حي الوحدة.

وتناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مدته دقيقتين، يُظهر اللحظات التي قام خلالها اللص بسرقة الحذاء من المسجد قبل أن يغادر المكان بسرعة.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو، المصالح الأمنية، بفتح تحقيق ونصب فخ لإيقاف هذا اللص.