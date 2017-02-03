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بالفيديو والصورة.. سقوط رافعة بأهم شارع بدبي بالإمارات

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 20:10 بالفيديو والصورة.. سقوط رافعة بأهم شارع بدبي بالإمارات | دولي
بالفيديو والصورة.. سقوط رافعة بأهم شارع بدبي بالإمارات
في حادث مروع،سقطت رافعة من أعلى أحد المباني في شارع الشيخ زايد في دبي، اليوم الجمعة، ما أدى إلى احتراق 3 سيارات ووقوع إصابة واحدة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، إستنادا للمكتب الإعلامي لحكومة

شوف تيفي - وكالات


في حادث مروع،سقطت رافعة من أعلى أحد المباني في شارع الشيخ زايد في دبي، اليوم الجمعة، ما أدى إلى احتراق 3 سيارات ووقوع إصابة واحدة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، إستنادا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأضاف المكتب أن الحادثة وقعت بالقرب من فندق كراون بلازا وأن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة موجودة في الموقع للتعامل مع الحادثة.

من جهة أخرى شهدت الإمارات عشية اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي، موجة من الطقس البارد مصحوبة بأمطار وثلوج ورياح قوية.

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