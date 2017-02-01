 عاجل وبالفيديو..صلاة الجمعة لأول مرة بمطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على ترامب والعنصرية ضد المسلمين ﻿
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عاجل وبالفيديو..صلاة الجمعة لأول مرة بمطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على ترامب والعنصرية ضد المسلمين

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 20:07 عاجل وبالفيديو..صلاة الجمعة لأول مرة بمطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على ترامب والعنصرية ضد المسلمين | دولي
عاجل وبالفيديو..صلاة الجمعة لأول مرة بمطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على ترامب والعنصرية ضد المسلمين
تبث قناة الجزيرة مباشر عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، في هذه اللحظات، النقل المباشر لصلاة الجمعة، التي تجري فعالياتها ولأول مرة في مطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على ترامب والعنصرية ضد

"شوف تيفي"

تبث قناة الجزيرة مباشر عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، في هذه اللحظات، النقل المباشر لصلاة الجمعة، التي تجري فعالياتها ولأول مرة في مطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على ترامب والعنصرية ضد المسلمين.

وتفاعل النشطاء المسلمون مع هذا النقل المباشر، حيث أكد الجميع عن رفضهم الشديد  لقرارات دونالد ترامب القاضية بحرمان سبع دول من دخول أمريكا، موضحين بأن الأمر يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا عنصريا في حق المسلمين.

 تجدر الإشارة إلى أن إحدى الكنائس بولاية نيويورك، شهدت قبل أيام رفع الآذان، وذلك للتعبير عن رفض قرارات الهجرة الصادرة عن دونالد ترامب الرئيس الجديد لأكبر الدولة في العالم.

 

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