عاجل..هذه هي الجنسية التي انتحلها منفذ الهجوم على متحف اللوفر بباريس ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الجمعة، بأن مصدرا مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين في باحة متحف اللوفر في باريس، أكد لها بأن المهاجم وصل إلى فرنسا في طائرة قادمة من

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الجمعة، بأن مصدرا مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين في باحة متحف اللوفر في باريس، أكد لها بأن المهاجم وصل إلى فرنسا في طائرة قادمة من دبي، وأنه قدم نفسه على أنه مصري بعدما طلب تأشيرة الدخول.

وأضاف الوكالة ذاتها بأن المصدر، أشار إلى أن الرجل "غير معروف من أجهزة الشرطة الفرنسية"، وقال إنه ولد في مصر وإن عمره 29 عاما، بحسب المعلومات التي تضمنها طلب التأشيرة، وأضاف أن العمل جار للتحقق من هويته.