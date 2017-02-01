مثير.. وزارة الأوقاف توقف إماما ذكر حارس منتخب مصر عصام الحضري في خطبة الجمعة..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، عشية اليوم الجمعة، بأن الدكتور إبراهيم جمعة مدير أوقاف السويس في مصر، قال إن إلغاء ترخيص الخطابة لإمام مسجد التوبة، جاء كعقوبة على خروجه عن نص الخطبة وحديثة عن عصام الحضري

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية، عشية اليوم الجمعة، بأن الدكتور إبراهيم جمعة مدير أوقاف السويس في مصر، قال إن إلغاء ترخيص الخطابة لإمام مسجد التوبة، جاء كعقوبة على خروجه عن نص الخطبة وحديثة عن عصام الحضري حارس مرمى منتخب الفراعنة.

وحسب موقع "البيان" المصري فإن أيمن مهران مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس، قال إن الدكتور جمعة قرر التحقيق مع الشيخ محمد عزت إمام مسجد التوبة في تلك الواقعة.

وأضاف الموقع ذاته نقلا عن صحيفة الأهرام فإن موضوع خطبة اليوم الجمعة، كان بعنوان "الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف" لكن محمد عزت إمام مسجد التوبة تطرق للحديث عن عصام الحضري واعتبره رمزا وقدوة للشباب الذين عليهم أن يحتذوا به لتحقيق أهدافهم في الحياة.