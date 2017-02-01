مثير وبالفيديو..الطيور السوداء تهاجم ولاية تكساس الأمريكية بعد إحراق أحد المساجد ﻿

نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر آلاف الغربان وهي تطير بولاية تكساس الأمريكية.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر آلاف الغربان وهي تطير بولاية تكساس الأمريكية.



وحسب موقع "روسيا اليوم" أن لقطات مصورة تشبه ما تتم مشاهدته في الأفلام أظهرت آلاف الطيور السوداء وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أحد شوارع مدينة هيوستن الأمريكية، أكبر مدن ولاية تكساس.



وأشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ربطوا بين هذه الحادثة وبين واقعة إحراق مسجد بتكساس مؤخرا.