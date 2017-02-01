مثير.. على خطى ترامب.. الكويت تمنع 5 دول من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل ﻿

على خطى قرار الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب، بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول أراضي الأمريكان، منعت الكويت هي الأخرى مواطني 5 دول إسلامية، من دخول أراضيها، وذلك بمنع منح تأشيره الدخول،

شوف تيفي

على خطى قرار الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب، بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول أراضي الأمريكان، منعت الكويت هي الأخرى مواطني 5 دول إسلامية، من دخول أراضيها، وذلك بمنع منح تأشيره الدخول، لرعايا سبع دول وهي العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وباكستان.

وأشارت مصادر إعلامية مصرية أن هذا القرار يسير على نفس السياسة التي انتهجها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، حيث أن الكويت البلد الوحيد الذي منع منح الفيزا للمواطنين السوريين قبل قرار ترامب، وذلك في عام 2011، وأن الكويت لا تريد أن تكون في ورطة أكثر بشأن التوترات التي تصاعدت مؤخرا بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.

كما كشفت المصادر ذاتها أن دونالد ترامب أشاد بقرار الكويت، بعد أيام من قراره منع مواطني 7 دول إسلامية دخول أراضي الولايات المتحدة، واصفا تلك الخطوة بالذكية.