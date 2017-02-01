عاجل وانفراد:و أخيرا قاضي قصر العدالة يُحدد موعد النطق بالحكم في قضية سعد لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بباريس، أن قاضي قصر العدالة بفرنسا سيبث في ملف الفنان المغربي سعد لمجرد أواخر هذا شهر فبراير الجاري ليحسم هذا الملف بصفة نهائية.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة بباريس، أن قاضي قصر العدالة بفرنسا سيبث في ملف الفنان المغربي سعد لمجرد أواخر هذا شهر فبراير الجاري ليحسم هذا الملف بصفة نهائية.

و قالت مصادرنا، إن فصول هذه القضية التي خلقت جدلا واسعا في الوسط الفني المغربي و العالمي من المنتظر أن تنتهي فصولها أواخر هذا الشهر بالنطق بالحكم في ملف "لمعلم".

و أضافت مصادرنا، استنادا لمصادر قانونية أن المدة التي من المفروض أن يقضيها سعد لمجرد بسجن فلوري بباريس رهن الاعتقال الاحتياطي بدون حكم هي 4 أشهر و هي المدة التي قضاها لحدود آواخر هذا الشهر لمجرد بالسجن منذ أكتوبر الماضي.